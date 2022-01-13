Сергей Маковецкий представит в Перми французскую трагикомедию

Фото из спектакля "Папа".

Один из самых популярных и знаменитых российских артистов - Сергей Маковецкий появится на пермской сцене в спектакле «Папа». Эта пьеса известного французского драматурга Флориана Зеллера, который написал свой первый роман в 22 года, а в 2016 году The Guardian назвала его «самым ярким молодым драматургом нашего времени».

За пьесу «Папа» Зеллер был удостоен главной театральной награды Франции - премии Мольера. Спектакли по ней с огромным успехом прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и сотне других городов.

Зеллер успешно сплавил в своей пьесе драму и комедию с элементами мистики. «Папа» - это история отношений дочери и отца, который начинает терять контроль над своим разумом.

Кто он, Андрэ? Танцовщик, который живет с дочерью в Париже, или инженер, чья дочь обитает в Лондоне? И почему он все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы? Герой постояннно пытается найти свое "я".

Реалистичная семейная история в исполнении Сергея Маковецкого и Марины Александровой с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении.

ДК Солдатова,

Комсомольский пр., 79

4 февраля в 19.00 (16+)

Билеты: 1200- 4500 рублей.