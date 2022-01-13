В Орджоникидзевском районе Перми осудят двух подростков

. Фото: архив "КП"

В Орджоникидзевском районе краевой столицы осудят 15-летнюю девушку и 14-летнего парня. Подробности дела рассказали в краевом следственном комитете.

Так, в июне 2021 года 13-летний школьник, еще не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, в открытую похитил сумку у 61-летней женщины. А после этого встретился с 14-летним знакомым. Осмотрев сумку, тот тайно похитил мобильный телефон, банковскую карту и деньги, что в ней были.

После пара встретила 15-летнюю подругу и вместе с ней пошли тратить деньги в магазинах на похищенную банковскую карту. Общий ущерб от действий малолетних преступников составил более 13 тыс. руб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.