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Общество13 января 2022 13:49

В Орджоникидзевском районе Перми осудят двух подростков

Они совершили грабеж и отправились тратить чужие деньги
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Орджоникидзевском районе краевой столицы осудят 15-летнюю девушку и 14-летнего парня. Подробности дела рассказали в краевом следственном комитете.

Так, в июне 2021 года 13-летний школьник, еще не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, в открытую похитил сумку у 61-летней женщины. А после этого встретился с 14-летним знакомым. Осмотрев сумку, тот тайно похитил мобильный телефон, банковскую карту и деньги, что в ней были.

После пара встретила 15-летнюю подругу и вместе с ней пошли тратить деньги в магазинах на похищенную банковскую карту. Общий ущерб от действий малолетних преступников составил более 13 тыс. руб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.