Пермская «Парма» - фаворит вечерней еврокубковой встречи

Фото: БК "Парма-Париматч"

Сегодня в Перми – день большого баскетбола. Через полтора часа на паркет УДС «Молот» выйдут игроки нашего БК «Парма-Париматч» и нидерландского БК «Лейден» из одноименного города. Ввод мяча в игру в рамках второго квалификационного раунда Кубка ФИБА Европа запланирован на 19:30.

«Парма» - безоговорочный фаворит грядущей игры. На победу хозяев букмекеры дают коэффициент 1,16. На победу наших гостей из западной Европы – 5,4.

Напомним, ранее «Парма» уже одолела двоих соперников по квалификационному раунду. 8 декабря подопечные Казиса Максвитиса обыграли варшавскую «Легию» (72:70), а 15 декабря – немецкий «Байройт» (92:78).

Сейчас в турнирной таблице квартета «I» наши баскетболисты занимают первое место. В активе – две победы и четыре очка. Сегодняшние соперники «Пармы» идут на третьей строчке с тремя очками.