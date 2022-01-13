В компании МТС рассказали, как пермяки провели новогодние праздники

На своей странице в instagram директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова рассказала о том, как пермяки провели новогодние праздники. С помощью технологии Big Data (на основе сбора обезличенных данных абонентов), компания выяснила, что в прошедшие праздники пермяки все больше проводили времени в прогулках и на спорте, чем дома.

«Во-первых, точкой притяжения стали традиционные новогодние локации. Даже без традиционных горок-ледянок на эспланаде побывали на 15% пермяков больше, чем в прошлые новогодние праздники. Фотография с главной новогодней красавицей, думаю, есть у многих, - пишет Оксана Кайгородова. - Также в топе самых популярных маршрутов первых дней января — набережная, парк Горького, площадка у ДК Солдатова, ледовые городки в районах. Здесь активность выросла на 17-20% по сравнению с прошлым январем».

По словам Оксаны Кайгородовой, каждый третий пермяк хотя бы раз побывал на спортивных объектах. Это и городские катки, пригородные спортивные базы, парки (например, Балатово), горнолыжные курорты, акваторий. Здесь жители города провели в среднем около 73 минут.

«Надеюсь, что мы использовали длинные выходные себе на пользу, зарядились позитивом, эмоциями и бодрым иммунитетом, который не подведет», — заключила Кайгородова.