Из школы в Пермском крае эвакуировали несколько сотен детей

Эвакуация прошла в школе № 2 в Чайковском. Фото: ВКонтакте "Палим Чайковский"

В социальной сети появилось сообщение о том, что в школе №2 города Чайковский эвакуировали детей и персонал. Информацию "КП" подтвердили в Минобре Прикамья. Причиной экстренной эвакуации стал инцидент в одном из классов.

По информации школьников, в седьмом классе один из учеников распылил перцовый баллончик. На место были вызваны сотрудники полиции, занятия в школе пришлось прекратить. К обучению дети вернутся завтра.

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