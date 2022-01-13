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Общество13 января 2022 10:38

Житель Прикамья отправится в колонию за кражу конфет из магазина

За решеткой рецидивист проведет ближайшие полгода жизни
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: архив "КП"

В Прикамье житель Чайковского отправится в колонию строгого режима за попытку кражи четырех коробок конфет из магазина. Историей поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Так, в октябре прошлого года 34-летний мужчина зашел в торговый зал одного из магазинов по улице Приморский бульвар. Он подошел к витрине, взял четыре коробки конфет и спрятал их под своей курткой. После, как ни в чем не бывало, отправился к выходу.

Однако внимательная продавец-кассир заметила, что под одеждой мужчины виднеется товар и попросила его положить конфеты на место. Но тот продолжил путь к выходу.

Женщина не растерялась и успела закрыть входную дверь снаружи. А после позвала на помощь. Случайно оказавшийся рядом прохожий помог продавцу подержать дверь и по мобильному телефону вызвал полицейских. Стражи порядка задержали 34-летнего вора.

Так как ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде полугода колонии строгого режима.