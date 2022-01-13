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Общество13 января 2022 9:48

В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

Ожидается сильный ветер и снегопады
Анна Маркова
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На Прикамье надвигаются снегопады и сильный ветер.

На Прикамье надвигаются снегопады и сильный ветер.

Фото: Олег Укладов

В Пермском крае в ближайшие сутки сильно изменится погода. МЧС объявило о штормовом ветре, порывы могут достигать 19 м/с и пройти сильные снегопады.

Синоптики предупреждают, 13-14 января в некоторых районах разыграются метели, возможны гололедно-изморозевые отложения. Температура воздуха ночью составит −9…−14°, днем −6…−11°.

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