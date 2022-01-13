В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

На Прикамье надвигаются снегопады и сильный ветер.
Фото: Олег Укладов
В Пермском крае в ближайшие сутки сильно изменится погода. МЧС объявило о штормовом ветре, порывы могут достигать 19 м/с и пройти сильные снегопады.
Синоптики предупреждают, 13-14 января в некоторых районах разыграются метели, возможны гололедно-изморозевые отложения. Температура воздуха ночью составит −9…−14°, днем −6…−11°.
Читать также
Синоптики рассказали, что придет на смену трескучим морозам в Пермском крае
Минувшей ночью в регионе было – 35 градусов (Подробнее...)