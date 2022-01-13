В Пермском крае коронавирус за сутки выявили еще у 309 жителей

С начала пандемии в Прикамье общее число заболевших достигло 164 517. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 309 жителей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. На 13 января в стационарах в тяжелом состоянии находятся 177 пациентов с коронавирусом. Из них 81 подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 618 человек, за минувшие сутки - 15.

С начала пандемии в Прикамье общее число заболевших достигло 164 517. 1 234 685 жителей завершили курс вакцинации.