Пермяк украл 4 электросамоката и продал их

Мужчина украл 4 самоката и был задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми 26-летний мужчина ждет приговора суда за кражу. Молодой человек залез в помещение автомойки, где на зарядке стояли электросамокаты, вызвал такси, и три из них он погрузил в машину, а один потащил сам. Затем двухколесные продал за 100 000 рублей, а нажитое потратил.

Злоумышленника вычислили и задержали, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.