УЗПМ наградил лучших сотрудников года

При выдвижении кандидатов на соискание премии учитывались такие факторы, как стаж, вклад в развитие предприятия, высокая корпоративная активность, выдающиеся достижения в работе. Самого эффективного в своей области выбирали в последних числах декабря.

По итогам голосования были определены 40 победителей в номинациях «Лучший сотрудник» и «Открытие года» - для влившихся в команду УЗПМ в 2021 году и сумевших зарекомендовать себя грамотными специалистами, продемонстрировав высокий результат.

Награждение победителей корпоративного конкурса состоялось на территории промплощадки в Краснокамске. Заводчанам были вручены именные стелы и благодарственные письма.

За большой личный вклад в развитие предприятия, высокие производственные показатели и многолетний добросовестный труд были также отмечены 62 сотрудника, отработавших на заводе более 10 лет. Им были вручены наручные часы с символикой предприятия и благодарственные письма.

Вручая заслуженные награды, генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылев поблагодарил коллег за эффективную работу и личный вклад в развитие завода:

- Ставший традиционным для предприятия конкурс «Лучший сотрудник года» - это еще одна возможность поблагодарить и отметить тех, кто своим усердным трудом и ответственным подходом к делу помогает нашему предприятию реализовывать масштабные проекты и ставить новые, амбициозные цели. Справедливо, что наравне с опытными сотрудниками, мы отмечаем недавно пришедших на предприятие специалистов, оценив их производственную активность, нестандартные идеи и предложения, рвение и корпоративный дух. Именно такое сочетание молодости и опыта позволяет нам успешно решать поставленные производственные задачи, оперативно реагировать на новые вызовы времени.