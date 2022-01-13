Здание бизнес-центра в Перми планируют снести до конца января

В скором времени здесь начнется строительство многоэтажного дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми здание бизнес-центра по ул. Газеты «Звезда», 5 планируют снести до конца января. Об этом сообщает издание Business Class. Почти все арендаторы уже покинули занимаемые площади. На этом месте в дальнейшем будет построен новый жилой дом люкс-класса.

Издание сообщает, что строительный холдинг «Мегаполис» купил здание за 162,2 млн рублей. Раньше он принадлежал ПАО «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения». Земельный участок под ним составляет более 7 тыс. кв. м.