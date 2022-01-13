«Красота, холод и горы снега». Музыкант Алексей Кортнев побывал на горнолыжном курорте в Пермском крае

Музыкант с семьей побывал в Губахе. Фото: Инстаграм Алексея Кортнева.

Музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев побывал в Пермском крае со своей семьей. Он поделился впечатлениями об отдыхе на горнолыжном курорте «Губаха».

«Курорт Губаха, Пермский край. Зачёт 100%!!! Красота, холод, горы снега, отличная еда/питье», - написал он пост в Инстаграм.

Музыкант записал несколько видеороликов, он восхищен природой нашего региона и остался доволен качеством горнолыжных трасс.

- Такого количества снега и очень ровных и очень широких трасс я вообще мало где видел, - сказал Кортнев. - Просто очень рекомендую, - говорит Алексей.

Музыкант запечатлел супругу и дочку на фоне заснеженных лесов.

- Вот она, та самая Парма, описанная Алексеем Ивановым, - говорит он. - Там же ее зов и где-то там внутри ее сердце.