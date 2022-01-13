В Прикамье будут судить мужчину, который развращал свою племянницу

Мужчине грозит реальный срок заключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чердыни следователи передали уголовное дело в суд, на скамье подсудимых оказался житель Пермского края. Его обвиняют в развратных действиях над своей племянницей.

По версии следствия, с конца мая 2021 года по 27 августа пьяный мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении 15-летней девочки.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.