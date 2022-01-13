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Происшествия13 января 2022 4:46

В Прикамье будут судить мужчину, который развращал свою племянницу

Следователи считают, что он неоднократно издевался над девочкой
Анна Маркова
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Мужчине грозит реальный срок заключения.

Мужчине грозит реальный срок заключения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чердыни следователи передали уголовное дело в суд, на скамье подсудимых оказался житель Пермского края. Его обвиняют в развратных действиях над своей племянницей.

По версии следствия, с конца мая 2021 года по 27 августа пьяный мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении 15-летней девочки.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.