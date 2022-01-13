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Общество13 января 2022 4:28

Синоптики рассказали, что придет на смену трескучим морозам в Пермском крае

Минувшей ночью в регионе было – 35 градусов
Анна Маркова
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Морозы уйдут, придут метели.

Морозы уйдут, придут метели.

Фото: Анна Маркова

Две предыдущие ночи в Пермском крае выдались достаточно холодными. Температура в северных территориях опускалась до – 35 градусов. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, трескучие холода начнут уходить из региона, но на смену им придут метели, сильный ветер и снегопады.

В четверг днем до -10…-15 градусов, местами небольшой снег, по западу до умеренного, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, ветер 7-12 м/с, южный.

В ночь на пятницу еще потеплеет, но разыграется метель. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Ожидается ночью -8…-13, днем -5…-10 градусов. В выходные снегопады продолжатся столбик термометра будет держаться на уровне -6…-11 градусов.