Синоптики рассказали, что придет на смену трескучим морозам в Пермском крае

Морозы уйдут, придут метели. Фото: Анна Маркова

Две предыдущие ночи в Пермском крае выдались достаточно холодными. Температура в северных территориях опускалась до – 35 градусов. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, трескучие холода начнут уходить из региона, но на смену им придут метели, сильный ветер и снегопады.

В четверг днем до -10…-15 градусов, местами небольшой снег, по западу до умеренного, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, ветер 7-12 м/с, южный.

В ночь на пятницу еще потеплеет, но разыграется метель. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Ожидается ночью -8…-13, днем -5…-10 градусов. В выходные снегопады продолжатся столбик термометра будет держаться на уровне -6…-11 градусов.