В Перми случился сильный пожар на улице Горняков

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В Перми вечером 12 января случился пожар по улице Горняков. В МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 22.50. Когда первые пожарные расчеты приехали на место, выяснилось, то горел мусор в нежилой квартире.

«Один человек получил ожог тела на площади 2%. Погибших нет. В тушении принимал участие 21 человек личного состава, 4 единицы техники. В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Обстоятельства и причина пожара устанавливается», - сообщили подробности происшествия в региональном МЧС.