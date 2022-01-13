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Происшествия13 января 2022 4:02

В Перми случился сильный пожар на улице Горняков

Пострадал один человек
Анна Маркова
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Фото: Кадр видео chp_59.

Фото: Кадр видео chp_59.

В Перми вечером 12 января случился пожар по улице Горняков. В МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 22.50. Когда первые пожарные расчеты приехали на место, выяснилось, то горел мусор в нежилой квартире.

«Один человек получил ожог тела на площади 2%. Погибших нет. В тушении принимал участие 21 человек личного состава, 4 единицы техники. В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Обстоятельства и причина пожара устанавливается», - сообщили подробности происшествия в региональном МЧС.