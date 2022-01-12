В Перми пропал 31-летний программист

Андрей не появляется дома и не выходит на связь с родными.

В Перми пропал 31-летний Андрей Негашев. Информация об его исчезновении появилась на страницах в социальных сетях. Ее распространила бывшая супруга мужчины. Она сообщала «КП», что Андрея последний раз видел его знакомый у стадиона «Авангард» в Закамске 4 января.

- Андрей живет один в Закамске, - говорит Екатерина Негашева. – Он программист, работает удаленно. Я узнала, что он пропал от его работодателя, мне позвонили и спросили, не знаю ли я, где Андрей, он не выходит на связь. Его телефон выключен, родственники написали заявления в полицию, раньше Андрей никогда не пропадал.

Был одет в черную куртку-пуховик, джинсы черные или синие, кроссовки белые, шапка черная, сверху черный капюшон от кофты. Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, на груди есть тату - морда волка, лошади и ворон, во всю спину змея, волосы русые.

Если у вас есть информация об Андрее Негашеве, позвоните по телефону 89824800068 – Екатерина или 102 – полиция.