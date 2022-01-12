Студенты начнут возвращаться к занятиям с 17 января.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Спустя почти четыре месяца Пермский университет возвращается к очному обучению. Информация об этом появилась в официальном мессенджере вуза.
В сообщении уточнили график, когда начнутся занятия.
С 17 по 23 января в аудиториях вуза будут проходить лабораторные занятия и те пары, где необходимо использование специального программного обеспечения.
С 24 по 30 января в очный формат перейдут все семинарские, практические и лабораторные занятия. Часть лекций тоже пройдет в офлайн-режиме. Следите за расписанием в ЕТИС.
С 31 января Пермский университет планирует преимущественно вернуться к очному обучению.
Также в университете предупреждают, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе учебный процесс будет вновь перенесен в онлайн-режим.
Напомним, 20 сентября на ПГНИУ было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибли 6 человек, более 40 были ранены. С тех пор занятия в вузе были переведены в удаленный формат.
Читать также
«Могут быть возбуждены новые уголовные дела». Студента, устроившего стрельбу в университете, отправили на психиатрическую экспертизу
Под стражей Тимур Бекмансуров останется до 20 февраля (Подробнее...)
«Крики студентов доносились отовсюду». Фельдшер Пермского университета рассказала, как оказывала первую помощь раненым
Анна Никитина накладывала жгуты и перевязывала пострадавших (Подробнее)