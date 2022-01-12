Студенты начнут возвращаться к занятиям с 17 января. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спустя почти четыре месяца Пермский университет возвращается к очному обучению. Информация об этом появилась в официальном мессенджере вуза.

В сообщении уточнили график, когда начнутся занятия.

С 17 по 23 января в аудиториях вуза будут проходить лабораторные занятия и те пары, где необходимо использование специального программного обеспечения.

С 24 по 30 января в очный формат перейдут все семинарские, практические и лабораторные занятия. Часть лекций тоже пройдет в офлайн-режиме. Следите за расписанием в ЕТИС.

С 31 января Пермский университет планирует преимущественно вернуться к очному обучению.

Также в университете предупреждают, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе учебный процесс будет вновь перенесен в онлайн-режим.

Напомним, 20 сентября на ПГНИУ было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибли 6 человек, более 40 были ранены. С тех пор занятия в вузе были переведены в удаленный формат.

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