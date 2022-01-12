На Красавинском мосту в Перми ограничили скорость движения

В Перми с 13 января автомобилистам придется снизить скорость, проезжая по Красавинскому мосту.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Перми с 13 января автомобилистам придется снизить скорость, проезжая по Красавинскому мосту. С четверга там будет действовать знак – 60, об этом рассказали в Управлении дорог «Прикамье»
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на правом мосту через реку Каму с 13 января вводится временное ограничение скорости движения транспортных средств до 60 километров в час», сообщает Управление.
Такая ограничительная мера будет действовать до конца 2022 года, пока не начнется капремонт моста.
Кстати, ранее мы писали, что 13 января будет перекрыт участок трассы М-7 "Волга".