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Общество12 января 2022 16:20

На Красавинском мосту в Перми ограничили скорость движения

Изменения вступят в силу с 13 января
Анна Маркова
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В Перми с 13 января автомобилистам придется снизить скорость, проезжая по Красавинскому мосту.

В Перми с 13 января автомобилистам придется снизить скорость, проезжая по Красавинскому мосту.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Перми с 13 января автомобилистам придется снизить скорость, проезжая по Красавинскому мосту. С четверга там будет действовать знак – 60, об этом рассказали в Управлении дорог «Прикамье»

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на правом мосту через реку Каму с 13 января вводится временное ограничение скорости движения транспортных средств до 60 километров в час», сообщает Управление.

Такая ограничительная мера будет действовать до конца 2022 года, пока не начнется капремонт моста.

Кстати, ранее мы писали, что 13 января будет перекрыт участок трассы М-7 "Волга".