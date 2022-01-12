В Перми автомобиль сбил 17-летнего пешехода

Фото: ВКонтакте "Подслушано Пермь".

В Перми 12 января произошло ДТП на улице Тургенева. Автоавария случилась в 13.40 минут, подробности рассказали в ГИБДД по городу Перми.

По улице Тургенева, со стороны улицы Дружбы, в сторону Макаренко, ехал автомобиль KIA RIO, за рулем был 31-летний водитель. В районе дома № 9 по улице Тургенева он наехал на пешехода 2004 года рождения.

- По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в городской автоинспекции.

Молодой человек получил травмы. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.