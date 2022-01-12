В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили в 28 территориях

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 164208 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 300 жителей в 28 территориях. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Лидеры по числу заболевших на сегодня такие: Пермь – 184, Краснокамский городской округ - 27, Губаха - 11 случаев заболевания.

По 8 заболевших в Карагайском муниципальном округе и Чусовском городском округе.

В Бардымском муниципальном округе - 6.

По 5 случаев в Большесосновском муниципальном округе, в Лысьвенском и Чернушинском городских округах.

По 4 случая ковида в Добрянском, Гремячинском и Суксунском городских округах.

В Очерском городском округе, Чайковском, в Ординском, Сивинском и Частинском муниципальных округах по 3 жителя с коронавирусом. В Березниках, Куединском муниципальном округе и Оханском городском округе заболели по 2 жителя.

Пермский муниципальный район, Еловский, Кишертский и Уинский муниципальные округа, а также Верещагинский, Нытвенский, Октябрьский и Осинский городские округа, там обнаружено по одному заболевшему ковидом.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 164208 жителей с коронавирусной инфекцией.

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