В Пермском крае 13 января перекроют движение на федеральной трассе

В Пермском крае на час перекроют федеральную трассу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистам, планирующим ехать по трассе М-7 «Волга» 13 января, стоит обратить внимание, что на одном из участков будет перекрыто движение. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Прикамье».

В районе Очера (371-378 км) трассу перекроют в связи с демонтажем П-образной опоры. Работы продолжатся с 13.00 до 14.00.

Тем временем, в Пермской Госавтоинспекции подвели итоги минувшего года и рассказали, где в краевой столице чаще всего случались ДТП, в которых пострадали и погибали люди. Подробнее здесь.

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