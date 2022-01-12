В Перми в автомобиле с двумя мужчинами вспыхнул газовый баллон

Мужчин госпитализировали в больницу, но после осмотра они отправились домой.

В Перми 10 января на проспекте Парковый произошел несчастный случай. В автомобиле произошла вспышка газового баллона. По информации источника «КП» пострадали двое мужчин 27 лет и 42 года.

На место были вызваны экстренные службы. «Скорая» госпитализировала мужчин в больницу им Гринберга. В Минздраве региона сообщили, что их состояние удовлетворительное. После осмотра и первой помощи они отказались от госпитализации.

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