Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 января 2022 13:46

В Перми в автомобиле с двумя мужчинами вспыхнул газовый баллон

Происшествие случилось в Индустриальном районе
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчин госпитализировали в больницу, но после осмотра они отправились домой.

Мужчин госпитализировали в больницу, но после осмотра они отправились домой.

В Перми 10 января на проспекте Парковый произошел несчастный случай. В автомобиле произошла вспышка газового баллона. По информации источника «КП» пострадали двое мужчин 27 лет и 42 года.

На место были вызваны экстренные службы. «Скорая» госпитализировала мужчин в больницу им Гринберга. В Минздраве региона сообщили, что их состояние удовлетворительное. После осмотра и первой помощи они отказались от госпитализации.

Читать также

В Перми на ходу взорвался автомобиль с людьми

В салоне находились два человека (Подробнее...)