В ГИБДД назвали самые аварийные районы Перми

В ДТП в Перми за год погибли 32 человека. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Пермской Госавтоинспекции подвели итоги минувшего года и рассказали, где в краевой столице чаще всего случались ДТП, в которых пострадали и погибали люди. Всего таких происшествий на дорогах за год случилось 726 ДТП, в них пострадали 843 человека.

Самым аварийным районом в 2021 году стал - Индустриальный район - 151 ДТП, в которых 5 человек погибли. На втором месте - Свердловский район – 150 дорожных происшествий с пострадавшими, 6 человек погибли. Тройку лидеров замыкает Мотовилихинский район - 112 ДТП, 3 человека погибли.

Далее по списку Дзержинский район - 86 аварий с пострадавшими, 2 погибли, Кировский район - 81 и 10 погибших, в Ленинском районе - 77 ДТП и 2 погибших. Меньше всего аварий с пострадавшими произошло за год в Орджоникидзевском районе - 69 и 4 человека скончались.

Инспекторы также определили день недели, когда в Перми чаще всего случались автоаварии. Этим несчастливым днем оказалась - пятница – 131 разбитая машина и пострадавшие в ней люди. Вторым проклятым днем для автовладельцев стал вторник - 111 дтп, далее понедельник - 109 ДТП.

Самыми частыми нарушениями среди пермяков стали – превышение скорости, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Всего в ДТП в Перми погибло - 32 человека, среди них 6 детей.