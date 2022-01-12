В Пермском крае осудили женщину, которая накопила миллионный долг по алиментам

В Чайковском на 48-летнюю женщину возбудили уголовное дело за неуплату алиментов. Фото: Алексей ФОКИН

В Чайковском на 48-летнюю женщину возбудили уголовное дело за неуплату алиментов своему 16-летнему сыну. Мальчик находится в центре помощи детям уже длительное время. Мать по закону обязана перечислять деньги на его содержание, однако не делала этого и накопила долг в более чем 1 млн рублей и жизнью ребенка не интересовалась.

Материалы о задолженности были переданы судебным приставам. Должницу сначала привлекли к административной ответственности и наказали 40 часами обязательных работ. Однако и после этого ситуация не изменилась, тогда на женщину возбудили уголовное дело. - За неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка суд приговорил обвиняемую к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. - При этом из заработка гражданки также будет удерживаться задолженность по алиментам.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину и чистосердечно раскаялась. Возможно, после отбытия наказания она изменит свое отношение к сыну и добровольно начнет исполнять свои родительские обязанности.