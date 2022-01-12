Райффайзен Банк сохраняет фиксированную ставку по кредиту

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзен Банк сохраняет фиксированную ставку — 5,99% — на потребительский кредит и на рефинансирование до конца января. Предложение актуально при оформлении финансовой защиты.

Диапазон возможного займа — от 30 000 до 3 млн руб, а срок — от года до семи лет. Решение по заявке принимается за минуту. До 1 млн руб. можно получить просто по паспорту, без справок, подтверждающих доход. Новым клиентам достаточно просто заполнить анкету и назначить встречу с курьером, а действующим деньги поступят на счёт в течение нескольких минут.

Подробности предложения можно узнать на сайте.