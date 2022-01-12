Джеремайя Хилл стал лучшим игроком месяца в «Парме»

С мячом - Джеремайя Хилл. Фото: БК "Парма-Париматч"

Американский защитник пермского БК «Парма-Париматч» Джеремайя Хилл стал лучшим игроком декабря в клубе. Об этом рассказали в пресс-службе пермской команды.

«В этом сезоне за 10 игр в Единой Лиги ВТБ и 8 матчей в Кубке ФИБА Европа Джей имеет солидную среднюю статистику: ЕЛ ВТБ - 11.8 очков за матч, 2.5 подбора, 4.7 передачи при показателе эффективности в 12.3 балла», - поделились в «Парме».

Напомним, 19 декабря в матче с БК «Астана» (Нур-Султан) Джей Хилл установил рекорд Единой лиги ВТБ, впервые переведя игру в третий овертайм. Тот матч «Парма» героически выиграла - 108:101.

КСТАТИ

Следующий матч подопечные Казиса Максвитиса проведут уже завтра. В рамках второго раунда Кубка ФИБА Европа наши баскетболисты на пермском паркете примут «Лейден» из Нидерландов. Ранее в квартете «Парма» одолела варшавскую «Легию» и немецкий «Байройт».