Аэропорт Перми в новогодние праздники обслужил 56 тысяч пассажиров

. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Международный аэропорт Пермь с 30 декабря по 9 января обслужил 56 072 пассажира. Такой цифрой поделились в пресс-службе пермской воздушной гавани. Это на 24% превысило показатель прошлого года.

Всего службы аэропорта за праздничные дни отправили и приняли 440 рейсов. Самым «напряженным» днем стало 9 января. В этот день аэропорт обслужил более 6 тыс. пассажиров.

Самыми загруженными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург. На их доле - 41 144 пассажира. Говоря о региональных рейсах, в каникулы пассажиры пермского аэропорта чаще летали в Сочи, Новосибирск, Калининград и Краснодар.

На международных рейсах обслужено 5 137 пассажиров. Самый большой спрос – у курортов Египта (Хургада и Шарм-Эль-Шейх). В теплую арабскую страну отправились почти 2 тыс. пассажиров. В крупнейший город Турции – Стамбул – отправились 1,5 тыс.