«Ростелеком» обеспечил мобильным интернетом и голосовой связью почти 15 000 жителей Пермского края

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В 2021 году компания «Ростелеком» обеспечила мобильным интернетом и голосовой связью почти 15 000 жителей Пермского края в рамках реализации второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Наличие качественной сотовой связи и мобильного интернета позволяет жителям отдаленных территорий пользоваться мессенджерами и социальными сетями, порталом госуслуг, сервисами дистанционного образования и телемедициной. Кроме того, круглосуточно и бесплатно (даже при нулевом и отрицательном балансе) абонентам будут доступны звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные Правительством РФ, например, на короткий номер 122 — горячую линию помощи в условиях пандемии COVID-19.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал необходимость обеспечения населенных пунктов региона сотовой связью и интернетом. «Благодаря содействию федеральных органов власти и операторов связи мы смогли подключить большой объем сел, деревень, поселков и социально значимых объектов к связи.. Наличие доступа к сети – практически жизненная необходимость, которая нужна людям не только для общения. В первую очередь это обеспечение безопасности: доступ к экстренным службам, а также возможность дистанционной учебы и работы, оказание медицинской помощи посредством телемедицины», – отметил губернатор.

«В этом году доступ к цифровым сервисам появится еще как минимум у 50 тысяч человек, — подчеркнул министр информационного развития Пермского края Петр Шиловских. — Всего связью в рамках региональных и федеральных программ будет обеспечено 116 населенных пунктов. Также в крае реализуется четыре государственных контракта по устранению белых пятен на участках дорог “Кукуштан — Оса”, “Пермь — Березники”, “Пермь — Ильинский” и “Соликамск — Красновишерск”. По итогам реализации четырех проектов в 2022 году показатель покрытия краевых дорог сотовой связью увеличится с 89 % до 93 %».

«Компания “Ростелеком” много лет успешно занимается реализацией крупных государственных проектов. Один из таких — проект по устранению цифрового неравенства. Он стартовал в Прикамье 2014 году. За это время в небольших населенных пунктах Пермского края было построено и введено в эксплуатацию почти 300 точек с публичным Wi-Fi-доступом. Этой весной мы приступили к реализации второго этапа проекта. За это время время специалисты построили и подключили 29 базовых станций в Александровском, Бардымском, Березовском, Гаинском, Горнозоводском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Кудымкорском, Куединском, Кочевском, Лысьвенском ,Октябрьском, Осинском, Ординском, Очерском, Уинском и Юсьвинском районах Прикамья. Для этого связисты протянули почти десять километров оптического кабеля», — рассказал Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком».

Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает высокоскоростную мобильную передачу данных, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства сети.

В поселениях, где отсутствуют салоны связи, на место выезжают специалисты «Ростелекома» для заключения договоров и оформления сим-карт. У жителей есть возможность выбрать оптимальный тарифный план в зависимости от объема потребления услуг.

В 2022 году работа по установке базовых станций в рамках проекта УЦН 2.0 продолжится.