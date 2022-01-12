Фото: Пресс-служба ПГНИУ

В ПГНИУ установили систему распознавания лиц. Новинка заработала уже в трех корпусах вуза - №1,2 и 7, сообщили в университетской пресс-службе.

Предназначение системы - создание временных пропусков для гостей учебного заведения

На входе в корпуса установлены турникеты с камерой и голосовым помощником. Так же там для доступа студентов и сотрудников вуза есть киоски для самостоятельной регистрации в системе доступа по лицу.

Подробная инструкция находится рядом с системой. Регистрация возможна с помощью паспорта или водительского удостоверения. Для входа в корпус необходимо встать перед камерой. После распознавания турникет откроется.

Как отметили в университете, данная функция удобна для гостей вуза и студентов, которые забыли свой пропуск.