Житель Прикамья совершил 13 преступлений за месяц

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Жителя Пермского края осудят за 13 преступлений на территории Гремячинска, Краснокамска и краевого центра. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, мужчина выбирал недорогие отечественные авто. Он прямо на улице разбивал окна молотком или, взламывая замки отверткой, проникал в салоны и пытался завести двигатели. Таким образом угонщик похитил два автомобиля. Еще две попытки угона закончились неудачей. Из одного автомобиля злоумышленник похитил паспорт гражданина РФ.

Но не только автомобилями ограничился вор. На его счету четыре кражи велосипедов. Три из них он продал, а один просто выкинул, так как не нашел покупателя.

В Гремячинске в интернете он познакомился с девушкой и приехал к ней в гости. Но когда собрался уезжать, то прихватил мобильный телефон потерпевшей стоимостью 30 тыс. руб. С помощью чужого гаджета вор вошел личный кабинет банка и похитил со счета пострадавшей еще 8 тыс. руб.

А в Перми от действий мужчины пострадал таксист. Воспользовавшись тем, что водитель вышел из автомобиля, обвиняемый заглянул в перчаточный ящик, взял 6,5 тыс. руб., мобильник и скрылся.

«Одно из преступлений мужчина совершил с 23-летним подельником. В середине сентября прошлого года фигуранты решили угнать автомобиль ВАЗ-21099, припаркованный на улице Суворова города Краснокамска. Разбив стекло заднего левого окна машины, злоумышленники открыли двери и проникли внутрь. Завести транспортное средство у них не получилось», - добавили в полиции.

Вину в своих преступлениях 32-летний прикамец признал. Теперь его ждет суд.