В Перми сотрудники ДПС устроили погоню за должником

. Фото: Василий Вахрин

В Перми сотрудники ДПС устроили настоящую погоню за должником. Историей поделились в пресс-службе краевого УФССП России.

Так, один из пермских водителей накопил штрафов на сумму более, чем 100 тыс. руб. Любитель быстрой езды должен был заплатить более 50 тыс. руб. за нарушения ПДД. И 55 тыс. руб. исполнительского сбора за игнорирование накопившихся штрафов.

Уведомления от приставов нарушитель игнорировал. Поэтому в УФССП обратились в суд, чтобы должника наверняка отстранили от управления автомобилем, пока он не оплатит задолженность. Нарядам ДПС дали ориентировку машины.

И в один прекрасный день, заметив на дороге именно ту машину, инспектор ГИБДД потребовал водителя остановиться. Но тот наоборот нажал на газ, увеличив скорость. В итоге полицейские устроили погоню за любителем быстрой езды, которая завершилась успехом.

Теперь его Kia Optima отправлен на штрафстоянку. Если владелец автомобиля не погасит многочисленные долги, то "ласточку" продадут в ходе торгов.