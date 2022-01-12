Число пьяных водителей на дорогах Прикамья снизилось на четверть

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье за прошедшие новогодние праздники на четверть снизилось число пойманных сотрудниками ДПС пьяных водителей. Об этом сообщает «Эхо Перми».

В этом году таких водителей – 347. 47 из них пойманы за рулем в нетрезвом состоянии повторно.

Как отметили в ведомстве, основными видами дорожно-транспортных происшествий стали столкновения и наезды на пешеходов. Также 243 автолюбителя были пойманы без прав, а 234 — нарушили правила перевозки детей.

Напомним, ранее сотрудники Пермской городской службы спасения поделились своей статистикой прошедших новогодних праздников.