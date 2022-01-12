Рядом с ТРЦ «Планета» появится жилой комплекс на тысячу квартир

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице рядом с ТРЦ «Планета» возведут жилой комплекс, который вместит себя более 1 300 квартир. Разрешение на строительство в конце 2021 года получил застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-4», сообщает издание Business Class.

Общая площадь жилых домов составит 108,6 тыс. квадратных метров. Адрес будушего ЖК – шоссе Космонавтов, 162.

Строительство комплекса запланировано в три этапа:

- 1-й этап – дома 11-20 этажей по шоссе Космонавтов, 162и на 570 квартир;

- 2-й этап – 25-этажный дом по шоссе Космонавтов, 162к на 161 квартиру;

- 3-й этап – дома 11-25 этажей по шоссе Космонавтов, 162л на 605 квартир.