Известный путешественник Эльнар Мансуров решил навсегда покинуть Пермь

Фото: личная страница Эльнара Мансурова ВКонтакте

Известный travel-блогер, путешественник Эльнар Мансуров решил покинуть Пермь. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Решился переехать из Перми. И желательно, как можно скорее. Еще лучше — навсегда. Осеннее длительное путешествие (Стамбул — Италия — Рига) дало мне осознать и (главное!) принять, что мы можем обходиться без своего родного города. И нам было хорошо. Вы не поверите, но после прилета домой, я уже на следующий день искал билеты с поиском «куда угодно». Обнимаю своего друга Ивана Старцева, что сказал мне лет 5 назад, что жизнь у нас одна и странно прожить ее всю в Перми», - делится блогер.

Первой причиной переезда стал холодный климат. Далее Эльнар упоминает личную безопасность, частую агрессию людей на дорогах и в магазинах, что отнимает много сил. Третья причина – экология. А также уровень и качество жизни.

Эльнар Мансуров прославился в сети как «путешественник с головой медведя» - во всех своих поездках он делает снимок в маске белого медведя. Пермяк-путешественник успел побывал на всех материках, совершил кругосветку, открыл кафе и свое агентство, помогающее организовывать поездки.