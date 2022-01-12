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Спорт12 января 2022 3:05

«Молот» учинил разгром в Альметьевске

Наши хоккеисты обыграли местный «Нефтяник»
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ХК "Молот"

Фото: ХК "Молот"

ХК «Молот» продолжает радовать болельщика в наступившем году. Со счетом 7:1 наши хоккеисты на выезде в Альметьевске разгромили местный «Нефтяник». Игра завершилась поздним вечером 11 января.

Первая часть игры закончилась нулевой ничьей. А во втором периоде счет открыл наш форвард Игорь Зенчиков. Спустя две минуты Давид Мнацян в меньшинстве удвоил преимущество.

Третий период вновь стартовал с шайбы Мнацяна, а спустя две минуты отличился Матвей Банников. Одну шайбу хозяева отыграли, но до финальной сирены пропустили еще три: от Ивана Захарчука, Ильи Чефанова и Игоря Зенчикова, который счет в этом матче и открыл.

В итоге - 7:1 и блестящая выездная победа «Молота». Наши хоккеисты с 59 очками забрались на пятое место турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ-2021/2022. Отставание от первого места, которое занимает «Рубин» из Тюмени – всего три очка.

Следующий матч молотобойцы проведут 18 января на выезде. Соперник – московская «Звезда» (0+).