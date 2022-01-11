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Происшествия11 января 2022 17:03

Под Лысьвой пропал 28-летний мужчина

Его местонахождение неизвестно уже второй месяц
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: "Регион-59"

Фото: "Регион-59"

В деревне Невидимка Лысьвенского городского округа Пермского края пропал 28-летний Иван Заеленчиц. Об этом рассказали в поисковом отряде «Регион-59». Местонахождение пропавшего молодого человека неизвестно с 9 декабря прошлого года.

Основные приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, зеленые глаза и темные волосы. Во что был одет молодой человек – не установлено.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем парне, просят сообщать по телефонам:

- 102;

- 112;

- 7 (342) 241-36-40;

- 7 (909) 731-39-85.