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Происшествия11 января 2022 16:05

Пьяный житель Прикамья остановил автомобиль ГИБДД и ударил полицейского

От реального срока его спасли раскаяние и извинения
Дмитрий Волгарев
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Фото: архив "КП"

В пресс-службе краевой прокуратуры поделились историей об инциденте на дороге, который произошел летом прошлого года в Юрлинском районе Пермского края.

Так, пьяный местный житель вышел на дорогу. Встал на проезжую часть деревни Пож и вынудил патрульный автомобиль остановится. После этого виновный высказал в адрес полицейских угрозы, публично оскорбил их, а после ударил одного из стражей порядка по лицу.

Столь дерзкая выходка обошлась виновному условным сроком в два года. С испытательным сроком 1 год 6 месяцев. От более серьезного наказания его спасли раскаяние и признание своей вины. А также извинения пострадавшему сотруднику ГИБДД.