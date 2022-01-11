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Общество11 января 2022 15:15

За сутки коронавирусом заболели жители 29 территорий Прикамья

Рассказываем, где больше всего заражений
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье за минувшие сутки коронавирус выявили у жителей 29 краевых территорий. Такими данными поделились в краевом Управлении Роспотребнадзора. Напомним, что на 11 января 2022 года в регионе суточный прирост зараженных составил 299 человек.

89 заболевших выявили в Перми. 30 – в Октябрьском городском округе. На третьем месте идет Чайковский – в нем 29 заболевших.

В Осинском городском округе ковид выявили у 25 жителей. В Чернушинском городском округе – у 22, а в Еловском муниципальном округе – у 20.

В Бардымском муниципальном округе зафиксировано 19 человек с коронавирусом, в Краснокамском городском округе – 11, в Соликамском городском округе – 7.