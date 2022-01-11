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Общество11 января 2022 13:51

Власти Перми отказали в высотной застройке рынка «Гача»

И предложили заявителю доработать проект
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Пермские власти отказали в разрешении на высотную застройку на территории рынка «Гача». Об этом сообщает Business Class.

С таким предложением в городскую комиссию по землепользованию и застройке обратился владелец пермского рынка - ООО СЗ «Магнолия». Речь идет об участке площадью 5,8 га между улицами Парижской Коммуны, Нечаева, Механошина и шоссе Космонавтов.

Компания предложила установить на территории жилые дома и объекты делового назначения с предельной высотностью три этажа, 16, 25 и 30 этажей. Однако городские власти отказали заявителю, рекомендовав доработать проект. И первостепенно обеспечить территорию социальными объектами.

Кстати, накануне пермские предприниматели откликнулись на призыв городских властей профинансировать благоустройство города к 300-летнему юбилею. Им предложили на выбор список скверов и парков, эскизы которых опубликовали на сайте фондпермь300.рф. Какие проекты поддержат меценаты, читайте в нашем материале.