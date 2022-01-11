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Общество11 января 2022 13:10

Пермские меценаты благоустроят к 300-летию Перми новые скверы

Поучаствовать в этом вызвались уже 25 предприятий
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Эскиз бульвара на улице Металлистов.

Эскиз бульвара на улице Металлистов.

Предприниматели откликнулись на призыв городских властей профинансировать благоустройство города к 300-летнему юбилею. Им предложили на выбор список скверов и парков, эскизы которых опубликовали на сайте фондпермь300.рф.

Принять участие в благородном деле уже вызвались 25 пермских предприятий.

С тремя из них уже заключили соответствующие договоры. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Перми Алексей Дёмкин.

В частности, ООО «Урал-бумага» профинансирует благоустройство бульвара на улице Металлистов, который ведет к УДС «Молот». По этому бульвару в дни хоккейных и баскетбольных баталий идут тысячи болельщиков. Реконструкцию стоимостью 2,7 миллиона рублей планируется завершить уже в этом году.

Выделить 1,4 миллиона на реконструкцию Мемориала Победы в Новых Лядах предложило ООО «Стройкомплект».

Уже началась реконструкция сквера имени Евгения Вагнера, расположенного за кинотеатром «Кристалл», на что потребуется 18 миллионов рублей. Обеспечивает финансами работы ПАО «Пермэнергосбыт».