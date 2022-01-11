Пермячка Мария Истомина попала в состав сборной России на зимнюю Олимпиаду

Фото: Федерация лыжных гонок России

Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на зимние Олимпийские игры, что пройдут в Пекине, столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года. В состав сборной вошла 24-летняя уроженка Прикамья Мария Истомина.

Мария Истомина - призер чемпионата России по лыжным гонкам, призер этапа Кубка мира. Чемпионка мира среди молодежи и юниоров, бронзовый призер чемпионата мира по бегу на роликовых лыжах 2021 года и мастер спорта России.

Помимо нашей землячки, в состав команды вошли следующие спортсмены:

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева.

Напомним, всего на попадание на Олимпиаду претендуют еще 23 спортсмена из Прикамья.