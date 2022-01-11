Клиентам «Т Плюс» в Пермском крае поступили квитанции на оплату тепла за декабрь

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Клиенты теплоснабжающих подразделений ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском и Краснокамске получили квитанции для оплаты услуг отопления и ГВС, оказанных в декабре 2021 г.

В декабре 2021 года клиентам был направлен рекомендуемый платеж за декабрь. Оплатившие его до 31 декабря приняли участие в акции «В Новый год без долгов!»* и получили возможность избавиться от пеней. Денежные средства, внесенные в рамках рекомендуемого платежа до 31 декабря, были учтены на лицевых счетах клиентов в качестве оплаты начислений за тепло и горячую воду за декабрь 2021 г.

Клиентам, которые не внесли рекомендуемый платеж до 31 декабря, необходимо оплатить квитанцию за декабрь, которая была доставлена в почтовые ящики в начале января. Во избежание накопления долгов, начисления пеней и мер по принудительному взысканию задолженности рекомендуется внести плату в ближайшее время.

«Розыгрыш победителей акции «В Новый год без долгов!»* пройдет в феврале 2022 года. В Пермском крае за время проведения этой традиционной акции уже почти тысяча человек получила поощрения за добросовестное и ответственное отношение к своим платежным обязанностям. Кроме того, десятки тысяч клиентов избавились от накопленных пеней», — напоминает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.