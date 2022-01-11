В Перми сын не успел спасти мать от самоубийства

43-летняя женщина была обнаружена мертвой в Перми. Фото: архив "КП"

В Перми сегодня ночью произошла трагедия в одной из квартир дома по улице Репина, 31. По информации источника «КП», 43-летняя женщина совершила суицид.

В квартире также находился ее сын. Женщина закрылась в комнате и сказала сыну, что хочет уйти из жизни. Молодой человек не сразу поверил, но мать перестала отвечать. Поняв, что могла случится беда, парень начал выбивать дверь, но сделать этого не смог. Он вызвал полицию и спасателей, чтобы те помогли открыть дверь.

К моменту прибытия сотрудников, которые открыли дверь, женщина так и не подала голоса. К несчастью, она была обнаружена мертвой. Обстоятельства случившегося теперь будут выяснять следователи.

- По факту обнаружения трупа в квартире на улице Репина зарегистрирован материал проверки, назначены необходимые экспертизы, - сообщали в СКР по Пермскому краю.

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