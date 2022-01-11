Лютый мороз и сильная метель: Пермский край ждет экстремальный удар погоды

В Прикамье предстоящая ночь окажется холодной. Фото: архив "КП"

В Пермском крае 12 января ожидается крепкий мороз. Особенно холодно будет ночью на севере и в горах, такой прогноз дают метеорологи.

12 января ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-восточный 4–9 м/с.

Ночью ожидается −18…−23°, местами по югу до −13°, по северу до −28°, в горах до −33°, днем −20…−15°, местами по югу до −10°, по северу до −25°.

В четверг холода немного отступят, возможен небольшой снег, местами умеренный. Ночью −28…−23°, днем −14…−9°.

В пятницу в регион придут снегопады, метели и ощутимо потеплеет. Ветер будет дуть южный 5–10 м/с, порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью −15…−10°, днем −10…−5°.