Коллектив театра «У Моста» поздравляет с днем рождения основателя и художественного руководителя Сергея Федотова

Сергей Федотов.

Коллектив театра «У Моста» поздравляет с днем рождения основателя и художественного руководителя театра Сергея Федотова. Публикуем текст поздравления.

"Сергей Федотов – Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Национальной премии Чехии, Лауреат премии Правительства РФ, Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», Лауреат Строгановской премии, Дважды Лауреат Краевой премии в сфере культуры и искусства.

В 1988 году Сергей Федотов основал свой авторский театр «У Моста», которыи буквально взорвал театральную ситуацию Перми, а затем и России, яркими, нестандартными спектаклями. И вот уже 33 года единственный в мире мистический театр является доказательством, что если у обычного человека есть уникальная идея создания уникального театра, то он этого добьется! Добьется несмотря ни на что, не смотря на огромные трудности и непреодолимые препятствия! Театр «У Моста» - уникальный театр, он является, по сути, мостом между реальным и потусторонним, обыденным и фантастическим.

Исключительность художественного метода Федотова в том, что он направлен на развитие традиции русского психологического театра.

Сергей Федотов - первооткрыватель в России и странах ближнего зарубежья выдающегося ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Спектакль «Сиротливый Запад» был показан в Москве на фестивале «ЗОЛОТАЯ МАСКА-2008» среди лучших спектаклей России. А в 2010 году театр стал Лауреатом «ЗОЛОТОЙ МАСКИ» за спектакль «Калека с Инишмана». В 2012 году «Безрукий из Спокэна» стал вновь номинантом на премию «ЗОЛОТАЯ МАСКА».

По инициативе Федотова Пермский театр «У Моста» провел четыре Международных фестиваля МакДонаха (2014, 2016, 2018 и 2020 гг.). В них приняли участие театры из Северной Ирландии, Шотландии, Испании, Ирана, Польши, Сербии, Чехии, Черногории, Германии, Австрии, Великобритании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Македонии, Венгрии, Румынии, Нидерландов, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и России.

Под руководством Сергея Федотова театр «У Моста» стал трижды Номинантом и Лауреатом Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», обладателем 45 Гран-При зарубежных фестивалеи , участником 205 международных фестивалеи . По реи тингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России. Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Турции, Грузии, Ирландии, Израиле, Армении, на Кипре и во многих городах России.

В 2021 году Сергей Федотов получил благодарственное письмо Губернатора Пермского края Махонина Д.Н. За выдающиеся заслуги в развитии театрального искусства в Пермском крае и многолетнюю плодотворную деятельность.

Желаем дальнейших побед и достижении !"