В Пермском крае коронавирус за сутки обнаружили у 299 жителей

Общее число заболевших в Прикамье достигло 163 908. Фото: архив "КП"

В Пермском крае коронавирус выявили за сутки еще у 299 жителей. Заболеваемость инфекцией в регионе постепенно снижается, подобных показателей в Прикамье не было около 6 месяцев.

В ковидных отделениях в тяжелом состоянии остаются 192 пациента. Из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от последствий заболевания за сутки 13 человек, всего с начала пандемии - 7 590 человек.

Общее число заболевших в Прикамье достигло 163 908. За сутки в регионе проведено 3 461 ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию. На 11 января 1 224 170 жителей завершили курс вакцинации.