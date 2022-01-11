Полиция просит помочь в розыске дерзкого вооруженного грабителя, напавшего на пермячку в микрорайоне Крохалева

Фото: скрин с видео Instagram police_prm.

Полиция Перми обратилась к жителям города с просьбой помочь в розыске дерзкого вооруженного грабителя, напавшего с предметом, похожим на нож, на женщину. Разбойное нападение произошло в микрорайоне Крохалева 4 января.

В тот день в полицию обратилась 32-летняя пермячка, которая сообщила, что неизвестный, угрожая ей предметом похожим на нож, похитил денежные средства и скрылся. Нападение произошло у подъезда многоквартирного дома по ул. Солдатова.

- По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в полиции.

Перед нападением подозреваемый засветился на камерах видеонаблюдения в ближайшем магазине. Если Вы опознали его, звоните по телефону 8-922-37-50-331 или 02 (с мобильного - 102). Анонимность гарантируется.

Приметы: на вид 35-40 лет, славянской внешности, рост 170-175 см., глава серо-голубые, был одет в куртку черного цвета с капюшоном, шапку серого цвета, штаны.