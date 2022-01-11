В администрации Перми произошли кадровые изменения

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В городской администрации Перми произошли некоторые кадровые изменения, информация об этом появилась на официальном сайте.

И.о. заместителя главы администрации-начальник департамента общественной безопасности Андрей Падучев уходит со своего поста по собственному желанию.

С сентября 2021 он, в том числе, исполнял обязанности заместителя главы администрации Перми – начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми.

Теперь на эту должность назначен Владислав Гореев – заместитель начальника департамента, пока с приставкой и.о.

Кроме этого, руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских будет также исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми – начальника городского управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям.