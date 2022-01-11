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Происшествия11 января 2022 6:40

В Перми на пешеходном переходе сбили мужчину

От удара его отбросило на несколько метров
Анна Маркова
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Фото: кадр видео с дорожной камеры.

Фото: кадр видео с дорожной камеры.

В Перми 4 января произошло ДТП с участием пешехода. Момент аварии попал на камеру пермской дирекции дорожного движения. В ГИБДД рассказали подробности.

Происшествие случилось на Бульваре Гагарина в 14.35, в районе дома № 61. Водитель «Тойоты Камри» сбил мужчину, который по предварительной информации, перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

От удара мужчину отбросило на несколько метров, но он тут же встал и прихрамывая сбежал с места ДТП.

- По факту автоаварии проводится проверка, выясняются обстоятельства, - сообщает ГИБДД по городу Перми.

В автоинспекции напоминают, что безопасность на дороге зависит не только от водителей, но и от пешеходов. Зачастую виновниками ДТП являются именно люди, переходящие через проезжую часть дороги, в неустановленном месте.

Переход проезжей части возможен только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. На проезжую часть стоит выходить, убедившись в личной безопасности.