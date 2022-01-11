«Т Плюс» в Рождество помогла восстановить теплоснабжение многоквартирного дома в Перми

Фото: «Т Плюс»

В праздничные дни специалисты Пермского филиала ПАО «Т Плюс» пришли на помощь жителям дома по ул. Калинина, 13 в Кировском районе Перми. Из-за нарушений работы внутридомовых сетей, за которые отвечает управляющая компания, в квартирах было холодно в период с 6 по 8 января. Действуя в интересах горожан, теплоэнергетики помогли восстановить нормативный уровень тепла в здании.

Как выяснилось в ходе проверки, обслуживающая организация не выполнила своевременно настройку индивидуального теплового пункта в доме по ул. Калинина, 13. При этом управдом не реагировал на многочисленные сигналы от жителей о снижении температуры в помещениях. Вопрос решился только после активных действий со стороны «Т Плюс».

За работу внутридомовых сетей и оборудования, от которой зависит качество услуг отопления и горячего водоснабжения, несет ответственность жилищная организация, напоминает главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев. «Очевидно, что дискомфорт горожан был вызван бездействием со стороны УК. Только благодаря неравнодушному отношению сотрудников компании удалось избежать более серьезных последствий для жителей. Режимы теплоснабжения дома были восстановлены благодаря грамотной организации работ главного специалиста 4-го района Пермских тепловых сетей Вадима Кутусова», – отметил он.

По вопросам подачи отопления и горячей воды в многоквартирные дома клиенты компании могут обращаться в свои управляющие организации – УК и ТСЖ, а также в Оперативно-диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей по телефону 8 (342) 243-72-99.